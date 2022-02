F1, Schumacher: “Il mio futuro dipende da quest’anno in Haas”

01-02-2022 16:19

Archiviata la stagione da rookie, quella che sta per iniziare è un pò l’anno verità per Mick Schumacher che si appresta a sedersi per il secondo anno consecutivo sul sedile della Haas.

La scorsa stagione è stata discreta considerando appunto che era la prima in F1 e che la vettura come la VF-21 di fatto gli ha permesso soltanto di poter lottare quasi esclusivamente tra loro in gara. In questo ‘derby’ il campione 2020 della F2 è uscito nettamente vincitore dal confronto con Nikita Mazepin, togliendosi anche la soddisfazione di approdare per due volte in Q2 in qualifica.

La scorsa stagione Mick ha fatto un salto importante: dalla F2 alla classe regina il passo non è semplice e se qualche disattenzione e qualche incidente potevano essere tollerati, ora le cose cambiano. La Haas ha investito tanto nella VF-22 e soprattutto nel rinnovato regolamento tecnico, che dovrebbe aiutare il team di Kannapolis a ridurre il gap con le altre squadre di centro-gruppo.

Schumacher parlando a Sky Deutschland si è detto consapevole che il 2022 potrà essere un anno chiave per la sua carriera. Oltre a guidare per la Haas, infatti, il tedesco sarà anche pilota di riserva per la Ferrari.

“Il mio obiettivo quest’anno è di essere il più avanti possibile con la Haas – ha chiarito Mick Schumacher – cosa succederà in futuro, lo vedremo. Ovviamente dipende anche da quello che succede quest’anno con la Haas. Se faccio bene lì, speriamo che l’anno prossimo vada nella giusta direzione. Sarebbe fantastico guidare una Ferrari in un weekend di gara, ma l’attenzione principale è sulla Haas. Se la Ferrari dovesse avere bisogno di supporto, ovviamente io ci sono”, ha concluso.

OMNISPORT