F1, Seb Vettel non ha più consigli per Verstappen

L’inizio della stagione dell’Aston Martin non è, fino a qui, sicuramente in linea con le aspettative che tutti avevano alla nascita della scuderia. Nella classica conferenza stampa pre weekend, Sebastian Vettel ha risposto ad una domanda sulla lotta al titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, essendo stato lui stesso per tantissimi anni in competizione per il Mondiale. Con il suo classico stile e la sua ironia, il teutonico risponde:

“Le mie sfide con Lewis Hamilton non sono andate bene per me e credo che invece Max Verstappen voglia avere successo contro di lui. Quindi è meglio che non gli dia dei consigli”.

Sebastian Vettel ha vinto infatti quattro titoli iridati al volante della vettura realizzata dalla scuderia di Milton Keynes dal 2010 al 2013, in due occasioni ha dominato il campionato, mentre nel 2010 e nel 2012 ha dovuto regolare all’ultima gara Fernando Alonso, allora pilota della Ferrari. D’altro canto, l’esperienza di Hamilton con McLaren non è stata proprio entusiasmante durante la tirannia di Vettel, in quanto la vettura presentava tantissimi problemi di affidabilità che ne minavano le prestazioni.

L’inglese si è rifatto in Mercedes, battendo nel 2017 e nel 2018 il ferrarista Vettel, il quale dopo sei anni da pilota della scuderia di Maranello è passato da questa stagione alla neonata Aston Martin:

“In questo momento non siamo dove vogliamo essere, ma stiamo facendo dei piccoli passi avanti e dobbiamo continuare in questa direzione”.

Anche l’altro pilota della scuderia, Lance Stroll, ha parlato in vista del GP di Montecarlo, sostenendo l’impossibilità per Aston Martin di puntare alla zona punti basandosi solo sul potenziale:

“Barcellona è stata una tappa indicativa del nostro potenziale, ci siamo comportati bene, eppure abbiamo concluso al di fuori della top-10. Per ottenere dei punti dobbiamo sperare in qualche ritiro”.

OMNISPORT | 19-05-2021 16:51