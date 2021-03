F1: Seidl carica la McLaren in vista del primo GP

Lando Norris e Daniel Ricciardo sono pronti a battagliare con i diretti concorrenti per le posizioni di vertice della classifica. lo sa molto bene Andreas Seidl, team Principal di Mc laren che proprio in questi giorni sta suonando la carica per dare coraggio, stimoli e grinta a tutta la scuderia per iniziare il campionato del mondo nel migliore dei modi.

Dopo l’ottimo lavoro di sviluppo portato avanti insieme a Mercedes nel corso dell’inverno, la scuderia con base a Woking non vede l’ora di scendere in pista e di mostrare il vero valore della nuova MCL35M, aspetto che ovviamente renderà il primo week-end della stagione in Bahrain, entusiasmante e ricco di “battaglie”.

“E’ stato un inverno impegnativo per la squadra e non vediamo l’ora di scendere in pista per dimostrare il nostro valore. Lando, Daniel e lo staff sono totalmente concentrati su quello che si preannuncia un campionato altamente competitivo e altalenante. Come squadre miriamo a confermare lo slancio dello scorso anno”.

“E’ incredibilmente difficile prevedere l’ordine gerarchico dai soli test, quindi avremo un’idea chiara dei valori in gioco solo nella gara di domenica”, ha proseguito. “L’unica cosa certa è che la battaglia con Alpine, AlphaTauri, Ferrari e Aston Martin si preannuncia entusiasmante, soprattutto nelle zone centrali del gruppo”.

“Il lavoro e la dedizione di ogni singola persona in fabbrica sono stati eccezionali e a loro va il nostro più sentito ringraziamento, oltre ovviamente a tutti partner e i fan. Siamo pronti a scendere in pista con rabbia ed entusiasmo. Ci aspettiamo una stagione di grandi battaglie e siamo pronti per domenica”, ha concluso il TP.

OMNISPORT | 23-03-2021 12:29