F1, Seidl: “Difficile raggiungere la Ferrari nel mondiale costruttori”

01-12-2021 11:56

31,5 punti da recuperare alla Ferrari in due Gran Premi, tanti, forse troppi per la scuderia della McLaren che vede allontanarsi la speranza di salire sul terzo gradino del podio della classifica costruttori.

C’è un pò di comprensibile delusione nel team di Woking perchè il distacco dalla Rossa, sarà difficilmente colmabile nelle prossime due settimane. Nonostante l’impegno messo in campo dalla squadra, la Ferrari è riuscita ad aprire un buon gap dagli Stati Uniti ad oggi, aspetto che ha complicato e non poco la rincorsa del team di Woking verso il terzo posto nel costruttori.

Lo sa bene il manager Andreas Seidl, che prima di partire per Jeddah, ha parlato proprio di questo aspetto: “Siamo estremamente delusi”, ha affermato il Team Principal della McLaren. “Abbiamo perso troppi punti nei confronti della Ferrari. Per quanto il terzo posto nel costruttori fosse l’obiettivo di inizio stagione, al momento penso sia un traguardo alquanto irraggiungibile. Questo però non significa che dobbiamo mollare, anzi. Dobbiamo continuare a lottare, anche perché nelle ultime due gare avremo certamente la possibilità di portare a casa dei buoni risultati. Vogliamo e possiamo finire quest’anno in bellezza”.

OMNISPORT