F1, senti Ralf Schumacher: "Vettel buon sostituto di Hamilton in Mercedes"

14-01-2022 10:37

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro del pilota britannico Lewis Hamilton. Dopo aver perso il titolo mondiale nella tappa di Abu Dhabi, il sette volte iridato non ha mai rilasciato alcun tipo di dichiarazioni, e alcuni all’interno del circus sono arrivati a pronosticare un possibile ritiro dalle corse per l’alfiere della casa a tre punte.

Al momento niente è confermato, ma è evidente che nel caso la Mercedes dovrà correre ai ripari e affiancare qualcuno al talento George Russell, appena arrivato dalla Williams. Dando il via alle speculazioni, anche Ralf Schumacher, fratello del grande Michael ed ex pilota di F1, si è espresso a Sky Deutschland, sostenendo che il quattro volte campione Seb Vettel sarebbe un’alternativa validissima. Ecco le sue parole:

“Ha l’esperienza ed ha ancora la velocità, ma soprattutto conosce la macchina ed il motore Mercedes, ritengo infatti che il progetto Aston Martin sia molto simile a quello Mercedes. L’addio di Szafnauer potrebbe non essere l’ideale per Sebastian, penso che lui ed Otmar fossero in ottimi rapporti”.

OMNISPORT