F1, Sergio Perez: "Non posso permettermi weekend così"

Il pilota messicano non è andato a punti a Montecarlo

28-05-2023 21:27

E’ stato un weekend da dimenticare per il pilota della Red Bull Sergio Perez: dopo le qualifiche da dimenticare di sabato, condizionate da un incidente, il driver messicano domenica non è riuscito a rimontare fino alla zona punti, mentre il compagno di squadra Max Verstappen vinceva e dominava il Gran Premio di Montecarlo.

“Abbiamo pagato il prezzo del mio errore in qualifica, e questo è stato molto costoso. Devo solo scusarmi con tutta la mia squadra perché è inaccettabile commettere questo tipo di errore. Devo andare avanti e imparare, non posso permettermi un altro weekend senza punti in campionato”.

“All’inizio stava andando bene, purtroppo ho trovato traffico molto presto e questo ci ha riportato nella posizione iniziale. Poi è arrivata la pioggia e sono stato uno degli ultimi a rientrare ai box. Infine ho toccato il muro. Quando ti trovi in quelle posizioni, devi sempre rischiare molto”.