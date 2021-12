F1, sfogo Russell al termine di Abu Dhabi: “Non posso credere a quello che ho appena visto”

12-12-2021 17:24

George Russell si comporta già da uomo Mercedes, dato che il prossimo anno siederà di fianco a Lewis Hamilton, e tramite il proprio account Twitter si sfoga contro la direzione gara per l’incredibile finale di Yas Marina che ha visto trionfare in ultimo Max Verstappen in Red Bull.

“Questo è inaccettabile!!! Max è un pilota assolutamente fantastico. Ha corso una stagione incredibile e nei suoi confronti non nutro altro che un enorme rispetto, ma quello che è appena successo è inaccettabile! Non posso credere a quello che ho appena visto”.

Non bisogna indagare troppo per comprendere che lo sfogo di Russell sia rivolto alle modalità con le quali si sono gestite le fasi finali di gara, con Masi che ha lasciato che il campionato di concludesse in pista e non dietro Safety Car, dando però un enorme vantaggio a Verstappen nei confronti di Hamilton.

