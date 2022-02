19-02-2022 17:26

Nel regolamento di Formula Uno per la prossima stagione ci sarà una novità che riguarderà anche il cambio. Non si dovrà più utilizzare lo stesso per almeno sei gran premi consecutivi – pena il declassamento di cinque posizione in griglia – ma potranno usarne quattro durante tutta la stagione. Se si dovesse arrivare al quinto cambio, ci sarebbe ancora una volta la penalità di cinque posti sulla griglia di partenza.

OMNISPORT