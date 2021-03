F1: Silverstone pronta pronta ad ospitare la Sprint Race

Se ne parla ormai da un pò di tempo: la Formula 1 infatti potrebbe sdoganare a breve l’introduzione di una Sprint Race in alcuni weekend di gara. Come è normale che sia, qualche circuito ha già richiesto di essere inserito nel programma come ad esempio lo storico circuito di Silverstone. Come riportato dal Daily Mail le sole voci di una possibile doppia gara nel fine settimana inglese hanno fatto impennare la richiesta di biglietti da parte degli appassionati. Nella giornata di giovedì scorso infatti la vendita di ticket è aumentata del 40% rispetto ad un normale giovedì.

Al momento il Circus deve ancora decidere se introdurre o meno questo nuovo format e soprattutto come strutturarlo. Il direttore del tracciato di Silverstone, Stuart Pringle è molto attento agli sviluppi: e si è dichiarato favorevole all’ipotesi della doppia gara: “Tutti qui sono felici di questa iniziativa – ha commentato –siamo nel business dell’intrattenimento e tutto ciò che aggiunge valore all’intrattenimento è chiaramente il benvenuto”.

“Il pubblico presente nelle giornate di venerdì e sabato durante il nostro weekend di gara è sempre notevole. Siamo al quinto o sesto posto solo in quelle giornate rispetto alle presenze che in qualsiasi altra parte del mondo hanno nel giorno di gara – ha tenuto a sottolineare Pringle – e possiamo solo aspettarci che l’interesse aggiunto del formato di gara sprint migliori lo spettacolo. La gara sprint può essere un’elettrizzante dimensione aggiuntiva” ha concluso il numero uno del tracciato inglese.

OMNISPORT | 12-03-2021 09:53