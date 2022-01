F1, Steiner difende Mazepin

06-01-2022 12:00

Il team principal della Haas Gunther Steiner a gpfans ha difeso il suo pilota Nikita Mazepin, non certo un beniamino dei tifosi della F1: “Molta gente ha mantenuto un certo astio nei suoi confronti: è una cosa che mi ha sorpreso, perché ci sono un sacco di cose che accadono nel mondo a seguito delle quali la gente si dimentica abbastanza velocemente”.

“Ciò, invece, non è accaduto per molto tempo. Non so perché, ma forse non ho bisogno di saperlo. Di sicuro non è stato un aiuto quando ha iniziato la stagione, anche perché ci devono essere alcune distrazioni, soprattutto se sei giovane”.

OMNISPORT