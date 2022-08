F1, Steiner smentisce la vendita della Haas e rilancia le ambizioni della scuderia

13-08-2022 13:32

La Haas e Gunther Steiner non vogliono essere destabilizzati dalle indiscrezioni che hanno iniziato a circolare attorno alla squadra negli ultimi giorni, rumors che potrebbero incidere negativamente sulla più che discreta stagione che il team statunitense sta realizzando.

A zittire ogni voce ci ha pensato lo stesso Gunther Steiner che a racingnews365.com ha fatto chiarezza sui piani di Gene e sugli obiettivi della scuderia per il finale di stagione.

“Gene voleva attendere di vedere come sarebbe andato il 2022 e la relativa divisione degli introiti” ha spiegato il TP della Haas.

“Non abbiamo mai rischiato la bancarotta e Gene è totalmente coinvolto nel team. Ci sono tante persone a cui la F1 fa gola pronte ad entrare nel Circus, ma Gene non ha intenzione di vendere”.

Nessuna cessione in vista, dunque, per il team che ha un traguardo da centrare ben chiaro in testa: il sesto posto in classifica costruttori.

“Se non provi nemmeno a fissarti un obiettivo non lo raggiungerai mai, è ovvio che la nostra priorità è difendere il settimo posto, ma daremo il massimo e vedremo dove ci troveremo nel finale di stagione”.