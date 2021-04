F1, sulla Red Bull una "sospensione misteriosa"? La risposta di Marko

L’avvio della stagione di Formula 1 ha presentato una Red Bull tirata a lucido, e ormai in grado di giocarsela quantomeno ad armi pari con la Mercedes. Il team austriaco, grazie anche a un’ormai ultradecennale tradizione ingegneristica di altissimo livello, è anche al centro di alcune voci a proposito di una soluzione inedita e innovativa: una sospensione “speciale”, che già in occasione del prossimo Gran Premio di Imola dovrebbe ulteriormente sparigliare le carte. Ma dal team arriva una netta smentita a tali rumor.

“Quella che circola è un’assurdità totale – ha infatti glissato Helmut Marko, intervistato dal sito tedesco ‘Sport1’ -. Questa soluzione non è nulla di speciale, e peraltro l’abbiamo già utilizzata in Bahrain. Quindi questa ‘misteriosa’ sospensione ha già debuttato. Abbiamo dovuto progettarla per adattarci al nuovo retrotreno, che è estremamente stretto. E il tutto nasce dal motore Honda, che per questa stagione è più piccolo e compatto che in passato”.

OMNISPORT | 11-04-2021 14:03