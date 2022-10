09-10-2022 10:18

È stata un’alba bagnata quella giapponese della Formula 1. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Coronavirus il Circus è tornato a Suzuka, su uno dei circuiti più iconici della storia e più amato dai piloti, dove però è stato accolto da un vero e proprio nubifragio che ha condizionato e stravolto un GP vinto alla fine dal solito Max Vertstappen, che grazie alla dodicesima vittoria stagionale ha messo il sigillo sul secondo titolo mondiale della carriera, con quattro GP d’anticipo.

F1 Suzuka, pioggia e gara stravolta: Direzione gara ancora sotto accusa, Sainz paga per tutti

La corsa è durata solo tre giri dopo la prima partenza per poi venire ripresa con una vera e propria sprint race durata 35 minuti per restare entro il termine regolamentare delle tre ore di durata complessiva del GP, con conseguente riduzione dei punti: il vincitore ha preso solo 19 punti, il secondo 14, il terzo 12, il quarto 10, il quinto 8, 6 al sesto, 4 al settimo, 3 all’ottavo, 2 al nono, 1 al decimo. Anche questa volta come già accaduto in numerosi altri GP di questo Mondiale non sono mancate le polemiche per le decisioni della Direzione gara. Nel mirino la scelta di far partire la gara nonostante una pista chiaramente impraticabile, allagata e con pressoché totale assenza di visibilità. A farne le spese nei primi tre giri sono stati Carlos Sainz e Alex Albon, costretti a ritiri figli di errori individuali causati proprio dall’assenza di visibilità e nel caso del ferrarista anche dalla discutibile scelta di montare le intermedie e non le full wet. Quindi la bandiera rossa e la lunghissima attesa degli spettatori sugli spalti, di piloti e scuderie, fino alla decisione di ripartire dietro la Safety Car dopo quasi due ore, con trasformazione del GP in una gara “a tempo” di poco più di 45 minuti.

F1, GP Giappone: la gara, Verstappen imprendibile, Leclerc è terzo dopo penalizzazione

Il GP sprint ha quindi avuto una storia inevitabilmente tutta particolare, con strategie stravolte e dettate dalle condizioni della pista. Questa volta Verstappen, che sceglie di partire con le intermedie, parte bene performando subito molto meglio rispetto a Charles Leclerc, in costante contatto con il box Ferrari per decidere se cambiare o meno gli pneumatici visto l’elevatissimo degrado, assente invece sulla Red Bull di Super Max. Charles però decide di restare in pista, accettando di fatto il secondo posto, difeso con i denti dall’assalto di Sergio Perez, senza poter contrastare un Verstappen che vola letteralmente via. Il secondo posto di Leclerc dura però poco, perché il monegasco viene subito penalizzato di 5 secondi per un taglio di chicane all’ultimo giro, facendo così scattare a tavolino la festa di Verstappen e promuovendo Perez alle spalle del compagno di squadra. L’attenzione in gara si è quindi spostata presto sulle posizioni di rincalzo, con la battaglia tra Ocon e Hamilton per il quarto posto e con un Seb Vettel scatenato nell’ultima apparizione della carriera a Suzuka e alla fine brillante 6°.

F1, Verstappen nella leggenda: campione del mondo a Suzuka come Senna e Schumacher

Festa quindi per Verstappen, che aveva già pronto lo champagne per il 23 ottobre ad Austin. L’olandese era carico a mille dopo la rocambolesca pole di sabato, quando il pilota della Red Bull aveva bruciato per un soffio Charles Leclerc per poi ringraziare la direzione gara che non aveva punito il cambio di direzione sull’out-lap che aveva danneggiato Norris. Alla fine le celebrazioni sembravano rimandate, complici la resistenza di Leclerc e i punteggi dimezzati. Ma il Mondiale ha regalato l’ultimo colpo di scena con la penalizzazione in extremis di Leclerc.