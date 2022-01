F1, Szafnauer e Aston Martin si separano

05-01-2022 18:47

Ora è ufficiale. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, Otmar Szafnauer si è separato dall’Aston Martin, scuderia che ora sarà costretta a cercarsi un nuovo team principal per la stagione 2022.

“Otmar Szafnauer ha lasciato il team e il suo ruolo in Aston Martin, lasciandolo vacante sino a quando non sarà scelto il sostituto. Il team ringrazia Szafnauer per il suo servizio e il suo apporto nel corso degli ultimi 12 anni e gli augura il meglio per il futuro, considerato il fatto che accetterà nuove sfide” si legge nel comunicato rilasciato dall’Aston Martin.

“Fortunatamente siamo condotti e diretti da un gruppo molto forte di persone e possiamo permetterci di prenderci del tempo per studiare e capire bene la situazione prima di annunciare la nuova struttura del team. L’obiettivo della squadra è, attualmente, quello di preparare la monoposto più competitiva possibile per l’inizio della stagione 2022 di Formula 1”.

Se la compagine inglese non ha dunque ancora chiaro in mente chi andrà a sostituire Szafnauer, quest’ultimo invece (secondo i rumors dell’ultim’ora) parrebbe già indirizzato verso l’Alpine.

