F1, test a Barcellona: la Ferrari di Leclerc stupisce tutti

23-02-2022 13:25

Primi test sulla pista di Montmelò per i piloti di Formula Uno e prime sorprese. In mattinata, pre-testing 2022 come da tradizione a Barcellona, escludendo l’anno scorso quando non ci sono stati. Dopo la sessione mattutina, dalle 13 alle 14 c’è la pausa pranzo. Alle 14 si riprende a correre in attesa della bandiera a scacchi delle 18. In pista tutti i migliori e tanti gli occhi curiosi per capire subito qualcosa.

Ferrari con il miglior tempo della mattina

Charles Leclerc è parso subito a suo agio con la nuova Ferrari, che ha portato a girare con il miglior tempo di 1’20”165. Il francese ha voluto testare la Rossa a 360 gradi, in frenata e in accelerazione. Ha preceduto Lando Norris su McLaren con il tempo di 1’20″474, quindi la Mercedes di George Russel in 1’20”784, quarto Sebastian Vettel su Aston Martin in 1’21”276, quindi l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda in 1’21638, il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen (1’22”246), finito pure fuori pista. A seguire l’Alpine di Fernando Alonso, la Williams di Nicholas Latifi, la Haas di Nikita Mazepin e l’Alfa Romeo di Robert Kubica.

Verstappen è il pilota con più giri

Max Verstappen è stato il pilota che ha effettuato più giri del circuito di Barcellona in mattinata, con una proiezione che lo porta oltre i 100 entro la fine della giornata. E’ stato a lungo in pista anche il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, qualche problema invece nella fase centrale della sessione per Kubica, che è rientrato sul finire del tempo. In quanto alla velocità, palma del migliore a Latifi su Williams con 320 chilometri orari grazie alla power unit Mercedes, quindi la Ferrari di Leclerc con 318 e la Red Bull di Max Verstappen con 316.

