F1, test Bahrain: bonus extra per la Haas

11-03-2022 10:32

Un ritardo aero ha compromesso una buona parte di prove a Sakhir per la Scuderia della Haas.

Il team statunitense aveva, per questo motivo, chiesto la possibilità di girare sul tracciato da sola, nella giornata di domenica. Permesso non accordato, ma alla Haas sono state concesse ore extra per mettersi in pari con le altre squadre. A dire no alla possibilità di usufruire della domenica mattina è stata in particolare la McLaren, che poi si è trovata unanimamente d’accordo sul concedere un’ora aggiuntiva nei test di oggi, (quindi la Haas finirà alle 18 ore italiane e non alle 17), e tre ore domani, una durante la mattina, e due al pomeriggio.

In questo modo, Schumacher e Magnussen avranno la possibilità di alternarsi equamente in pista: oggi pomeriggio e domani mattina sarà la volta di Magnussen, mentre il tedesco andrà a chiudere definitivamente questa sessione di test a dir poco problematica per la Haas.

OMNISPORT