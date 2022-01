F1, Tost: "Gasly è migliorato in modo fantastico”

25-01-2022 09:03

C’è soddisfazione all’interno della scuderia Alpha Tauri per quanto compiuto da Pierre Gasly nelle ultime due stagioni.

La sua crescita è esponenziale e oggettiva e Franz Tost non ha mancato di sottolineare come il francese si stia ritagliando un posto di primo piano all’interno dello schieramento di partenza. E’ evidente come la retrocessione dalla Red Bull in Alpha Tauri, non abbia scalfito più di tanto il pilota francese che al posto di deprimersi ha tirato fuori tutto il suo potenziale, inanellando una serie di stagioni brillanti, arricchite da diversi podi e da una vittoria, conquistata a Monza nel 2020. Un percorso di spessore che potrebbe consentirgli di ambire ad un sedile importante nel 2023, anche fuori dall’orbita Red Bull.

“Pierre è migliorato in modo fantastico nelle ultime due stagioni e sono davvero felice per lui”, ha affermato il Manager austriaco. “Inoltre la sua curva di apprendimento continua a salire. Anche questo è molto importante. Tra facendo un grande lavoro insieme alla squadra e speriamo di potergli dare una vettura ancora più competitiva la prossima stagione. In quel caso sarebbe riuscirebbe a piazzarsi stabilmente tra i primi sei o sette”.

OMNISPORT