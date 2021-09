F1, Toto Wolff: "Ammetto che abbiamo beneficiato di circostanze eccezionali”

Messa in archivio la vittoria numero 100 del sette volte campione deal mondo Lewis Hamilton, il team principal della Mercedes è voluto tornare sulla gara e sulla condotta di gara tenuta dalla scuderia teutonica.

“Lewis alla fine del Gran Premio – ha commentato Wolff all’Equipe – ha ringraziato la squadra per quanto fatto in pista e per lo storico traguardo raggiunto”.

Poi ha aggiunto: “Per un pilota è sempre difficile capire cosa fare, soprattutto quando c’è metà della pista asciutta e metà della pista bagnata. Sapevamo che stava per arrivare un temporale e quindi abbiamo scelto di far fermare Bottas per primo: lì, devo dire, che i nostri strateghi sono stati bravi e irremovibili a “costringere” Lewis a fermarsi un giro dopo”.

Infine Toto Wolff ha detto: “Ha iniziato a piovere ed è li che la posta in gioco si è alzata notevolmente. Capisco che per la McLaren sia stato più difficile scegliere. Abbiamo beneficiato di circostanze eccezionali: la verità è che quando sei in testa hai tutto da perdere in queste situazioni”.

OMNISPORT | 27-09-2021 14:39