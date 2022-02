F1, Toto Wolff e il limite alle spese: "Tagliati 5 milioni di dollari"

20-02-2022 18:17

Un aspetto fondamentale in casa Merceses, mentre ci si avvia a grandi passi verso la nuova stagione agonistica, è quello relativo alle regole riservate ai limiti legati alle spese, un problema ulteriore per ogni formazione che sta mostrando, in questo periodo, le nuove auto che parteciperanno al Mondiale 2022.

Anche Toto Wolff, austriaco team manager della Mercedes, ha parlato di questo argomento a Motorsport.com:

“È stato particolarmente difficile strutturare correttamente la società e l’organizzazione per raggiungere il limite di budget di $ 140 milioni. Stiamo riducendo il nostro budget di 5 milioni di dollari. Devi decidere con molta attenzione dove investire i tuoi soldi in ricerca e sviluppo. In passato era più facile, potevi seguire diversi percorsi alla ricerca di prestazioni. Oggi devi decidere quale opzione ha il maggior potenziale e continuare con quella. Tutto è pianificato, ogni miglioramento ed i costi che ne derivano sono pianificati. Siamo molto più vincolati nella nostra capacità di implementare il processo creativo sull’auto con questo limite di budget”.

OMNISPORT