F1, Toto Wolff: "Mi aspetto un altro contatto tra Lewis e Max"

01-11-2021 10:52

Il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha dichiarato di aspettarsi un altro contatto in questa stagione tra Lewis Hamilton e Max Verstappen:

“Abbiamo già assistito due volte a questa dinamica tra Ayrton Senna e Alain Prost ed è avvenuto anche tra Michael Schumacher e Jacques Villeneuve”. Queste parole si riferiscono ad alcuni dei contatti più clamorosi e spettacolare della storia della F1, e Wolff sottolinea come il 12 dicembre ad Abu Dabi, se la gara varrà per il Mondiale, il contatto sarà molto probabile.

Come ci ricorda bene il sito Formula Passion, infatti: “Nel 1989 e nel 1990 a Suzuka Alain Prost e Ayrton Senna sono finiti a contatto così come Michael Schumacher e Jacques Villeneuve a Jerez nel 1997. Il pilota tedesco, inoltre, è stato protagonista di un incidente decisivo per l’assegnazione del titolo mondiale anche ad Adelaide in Australia nel 1994, quando chiuse improvvisamente all’interno Damon Hill mettendo fine alla gara di tutti e due”.

Wolff dichiara inoltre al Dily Mail come la vera spettacolarità della F1 consista nel vedere piloti, quindi ancora esseri umani, gareggiare a bordo di automobili così sofisfticate da sembrare astronavi, e dunque il contrasto rende tutto davvero affascinante:

“Non darò mai l’istruzione a un pilota di andare a sbattere contro un altro, ma se si arriverà all’ultima gara con in palio il titolo mondiale la sfida sarà senza esclusione di colpi non è una cosa che si può controllare. Chi sarà davanti in classifica cercherà di innescare lo scenario Senna-Prost. Basta vedere quello che è successo a Monza, che è totalmente comprensibile. Max sapeva che Lewis era più veloce e che l’avrebbe superato, dunque quale miglior tattica di un incidente per evitare di essere superato? […] E se ci sarà il contatto come reagiranno? Si affronteranno una volta scesi dalle vetture? Cosa diranno davanti alle telecamere? Noi non interferiremo. La relazione tra Max e Lewis è una sfera che appartiene soltanto a loro due”.

