F1, Toto Wolff preoccupato per le power unit

22-10-2021 23:45

Il boss della Mercedes Toto Wolff a Sky ha ammesso una certa preoccupazione per l’affidabilità delle power unit Mercedes: “La sesta power unit di Bottas non è un allarme ma certamente ci costa in termini di punti, e questo non mi piace. Abbiamo vinto gli ultimi sette campionati con la potenza del nostro motore”.

“Dobbiamo capire quello che è successo e comprendere i motivi che ci stanno portando a queste sostituzioni. Abbiamo problemi su entrambe le nostre macchine, e sono anche più grandi rispetto a quelli che hanno i nostri clienti”.

OMNISPORT