F1, ufficiale Albon alla Williams: "Entusiasta"

Alex Albon sostituirà George Russell alla Williams nel 2022. Il pilota anglo-thailandese in un comunicato ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno da pilota ufficiale in Formula 1.

“Sono veramente entusiasta e non vedo l’ora di calarmi nell’abitacolo di una F1 nel 2022. Quando stai fuori per un anno, non sai mai se potrai tornare e dunque sono estremamente grato a Red Bull e Williams per aver creduto in me e avermi fatto ritornare. Vedere i grandi progressi fatti dalla Williams in questa stagione è stato fantastico e non vedo l’ora di continuare su questa strada nel 2022. Ora tornerò a concentrarmi nel mio ruolo di tester e pilota di riserva Red Bull, per aiutare il team nella lotta iridata”.

OMNISPORT | 08-09-2021 14:41