F1, ufficiale: Hulkenberg prende il posto di Mick Schumacher

17-11-2022 08:28

Ora è ufficiale: sarà Hulkenberg il compagno di scuderia di Magnussen alla Hass per la stagione 2023. Ad annunciarlo stessa scuderia che, di fatto, ha deciso di non rinnovare il contratto con Mick Schumacher.

Quello ad Abu Dhabi sarà, quindi, l’ultimo GP sulla Hass per il figlio di Michael. A 35 anni, torna in pista Hulkenberg che, più volte, aveva ribadito il sogno di riavere una monoposto da guidare in F1. Nel corso della sua lunga carriera, Hulkenberg è il pilota che ha disputato più GP (184 in totale), senza mai riuscire ad andare almeno una volta sul podio. Il suo miglior risultato è stato un settimo posto nel 2018. Nel suo palmares c’è però una pole position: ad Interlagos, nel 2010, con la Williams.