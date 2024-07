F1, Vanzini acido su Leclerc: "Senza cane e fidanzata", poi botta e risposta con Mara Sangiorgio: social in tilt

Durante la telecronaca delle libere del Gp di Ungheria battuta al veleno di Vanzini su Leclerc, il web non perdona, poi siparietto tra lo stesso telecronista e l'inviata Mara Sangiorgio che risponde per le rime

Nel venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio di Ungheria e che ha visto il rilancio, almeno per ora, delle quotazioni Ferrari, si accende una polemica che corre sempre facilmente sul web sulle parole di Carlo Vanzini durante la telecronaca di Sky Sport F1. In particolare a creare subbuglio tra il pubblico social specie di fede Ferrari una battuta, forse infelice, su Charles Leclerc. Ma a creare hype anche un botta e risposta al fulmicotone con Mara Sangiorgio.

Gp Ungheria, Vanzini: “Leclerc senza cane e fidanzata”

Nel corso delle fp1 del Gran Premio di Ungheria parlando del più e del meno, soprattutto della crisi Ferrari e degli scarsi risultati di Leclerc nelle ultime 4 gare, il telecronista di Sky Carlo Vanzini si è lasciato andare ad una battuta:

“Intanto è qua senza cane e fidanzata che forse è il momento anche di tener giù la visiera e stare concentrato”

Il web si scaglia contro Vanzini per la frase su Leclerc

Il riferimento è alla non presenza della fidanzata di Leclerc, Alexandra Saint Mleux e del cane del pilota della Ferrari, di nome Leo. Entrambi spesso presenti negli ultimi week end di gara al fianco del monegasco. Frase che non è piaciuta a molti tifosi di Leclerc e della Ferrari.

“Ah, ecco. Leclerc viene distratto da cane e fidanzata, per questo non vince… Problema Ferrari risolto da Vanzini” scrive un utente del web, un altro insorge pesante: “lo so che conosciamo vanzini per certe uscite, però questa è stata veramente inappropriata… Posso anche capire certe critiche, ma andare a mettere in dubbio o affermare che Charles non sia professionale e che non sappia distinguere il lavoro dal privato, non è verità”.

Peraltro sono in molti a far notare che sia Leo che la bella Alexandra erano entrambi presenti nel paddock anche a Monaco quando Leclerc vinse la sua prima e ultima gara della stagione: “La fidanzata e il cane c’erano anche a Monaco quando ha umiliato tutti dal primo giro delle FP1 Vanzini”.

Gp Ungheria, Vanzini provoca, Mara Sangiorgio risponde: “Son qui per far domande”

Sempre Carlo Vanzini è finito in trend per un’altra battuta. Più che altro un botta e risposta con Mara Sangiorgio. Sempre durante le fp1 del Gp di Ungheria sono state mandate in onda diverse interviste realizzate dall’inviata di Sky in particolare con Norris e Perez in cui Mara poneva domande scomode ai due piloti, sugli errori dell’inglese e sul rischio taglio del messicano.

Al rientro in diretta, Carlo Vanzini ha provocato dicendo: “Ti stai facendo un sacco di amici qui con queste domande, prima Norris, poi Perez, stai attenta”. Secca la risposta di Mara Sangiorgio: “io non sono qua per farmi degli amici, sono qui per fare la giornalista, fare delle domande e portare a casa della ciccia, perché sennò stiamo a casa”

Anche in questo caso i social sono impazziti per la giornalista di motori: “Mara Sangiorgio da Lecco ha appena portato a spasso la voce italiana della F1 con una sola frase. Stima infinita” scrive qualcuno, “Se tutti ragionassero così avremmo ancora un settore dell’informazione come si deve”.