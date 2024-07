F1, Gp Ungheria: orario, info, dove vederlo in diretta tv e in streaming

La F1 arriva al giro di boa: appuntamento all'Hungaroring per il Gp di Ungheria 13 prova del Mondiale 2024. A che ora e dove vedere prove, qualifiche e gara in diretta tv e streaming

Dopo una settimana di pausa, la F1 riaccende i motori a Budapest per il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si riparte dal trionfo di Lewis Hamilton tornato a vincere nella sua Silverstone. Viste le ultime gare che hanno evidenziato grande equilibrio con ben 5 vincitori diversi da Miami in poi, 6 in tutto il 2024 considerando il successo di Sainz in Australia alla terza gara, la corsa dell’Hungaroring sarà molto incerta.

Proverà a giocarsi le sue carte la Ferrari in crisi dopo gli ultimi risultati poco soddisfacenti dopo il successo di Leclerc a Monaco e gli aggiornamenti controproducenti introdotti progressivamente da Imola in poi. Il team di Maranello però punta alla gara ungherese per scacciare il momentaccio. Vediamo intanto a che ora e dove vedere il GP di Ungheria con tutti gli appuntamenti in diretta tv e streaming.

Gp Ungheria: le caratteristiche dell’Hungaroring e i precedenti

I piloti torneranno a battagliare sul circuito dell’Hungaroring, situato a 25 km da Budapest. Questo tracciato, che ospita il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 dal 1986, è considerato uno dei circuiti più lenti del campionato. Fondamentali saranno le alte temperature e il carico aerodinamico, paragonabile a quello richiesto a Montecarlo. E proprio su questo si basa un cauto ottimismo in casa Ferrari

L’Hungaroring è lungo 4.381 metri e composto da 14 curve, sei a sinistra e otto a destra, con due zone DRS. Il tempo record appartiene a Lewis Hamilton, segnato nel 2020, con 1:16.627. Il pilota inglese detiene anche il record di vittorie su questo tracciato, avendo conquistato il successo ben otto volte con la Mercedes. Nelle ultime due edizioni, invece, ha trionfato Max Verstappen con la Red Bull.

Gp Ungheria, Vasseur fiducioso: “Possiamo essere protagonisti”

La Ferrari è ancora a caccia di un rimbalzo prestazionale. Dopo un inizio di stagione promettente, gli aggiornamenti introdotti a partire da Imola prima e Barcellona poi hanno portato la scuderia in un periodo di crisi, e trovare una soluzione continua a essere difficile. A Budapest, i costruttori del Cavallino Rampante puntano su una versione evoluta del fondo, che potrebbe migliorare notevolmente la prestazione della SF-24.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha spiegato i lavori in vista del Gran Premio d’Ungheria: “In questa settimana di pausa abbiamo analizzato a fondo i dati raccolti nelle ultime tre gare. Abbiamo constatato che il pacchetto di aggiornamenti introdotto recentemente ha portato benefici in termini di carico aerodinamico, ma ha peggiorato il comfort di guida per Leclerc e Sainz“.

Questa nota positiva infonde fiducia nell’ambiente dopo gli ennesimi risultati al di sotto delle aspettative. Vasseur ha aggiunto: “Porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale esprimersi al meglio delle loro capacità. Si continua a lottare sul filo dei centesimi, e avere Leclerc e Sainz in piena fiducia potrebbe permetterci di conquistare risultati migliori, in gara e soprattutto in qualifica, quando si tratta di spingere al limite. Sono fiducioso, possiamo essere protagonisti”.

Gp Ungheria in diretta tv e streaming: orari e info

Il Mondiale di Formula 1 è in Ungheria per la tredicesima tappa della stagione che segna anche il suo giro di boa. La settimana prossima si correrà a Spa e poi il Circus andrà in “ferie” per un mese. Da Budapest la diretta tv della tre giorni classica di gara (non è prevista Sprint Race) sarà seguita su Sky Sport F1 (canale 207). Venerdì dalle 13.30 la prima sessione di prove libere. Alle 17 la fp2. Sabato si replica: alle 12.30 terza e ultima sessione di libere mentre alle 16 le qualifiche per la pole. Domenica la gara scatta alle 15: tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW mentre non sono previste dirette in chiaro su Tv8 ma solo repliche in differita.

Venerdì 19 luglio Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00 Sabato 20 luglio Prove Libere 3: ore 12:30 – 13:30

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (differita Tv8 ore 18.30) Domenica 21 luglio Gara: ore 15:00 (differita Tv8 ore 18)