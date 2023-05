F1, Vasseur: "A nome della Ferrari vicinanza all'Emilia Romagna"

Il team principal del Cavallino ha voluto esprimere tutto l'affetto della Rossa di Maranello alla regione colpita dal maltempo.

17-05-2023 22:09

Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, la prima gara di casa dell’anno della Ferrari, è stato annullato per le forti piogge che stanno colpendo da qualche giorno l’intera regione. La corsa sulla pista di Imola non si disputerà in questo 2023, salvo un improbabile recupero nel corso del campionato. Un grande peccato per la Rossa di Maranello che voleva fare bene davanti ai propri tifosi.

Il team principal Frédéric Vasseur ha voluto con un messaggio farsi sentire vicino: “A nome di tutta la Scuderia Ferrari voglio esprimere vicinanza a coloro che sono colpiti da questa terribile tragedia. L’Emilia-Romagna è la nostra terra e ci spezza il cuore vedere quello che i suoi abitanti devono fronteggiare in queste difficili ore”.