F1, Verstappen: "Abbiamo una grande macchina. Strategia fondamentale"

02-07-2022 17:51

Max Verstappen, campione del mondo F1 in carica, non riesce a centrare la pole position non andando oltre il secondo posto in qualifica nel GP di Gran Bretagna, che si corre sulla storica pista di Silverstone.

L’alfiere Red Bull accusa un ritardo di 72 millesimi da Carlos Sainz, ma il passo gara della scuderia di Milton Keynes fa comunque ben sperare in vista della gara di domani. Queste le parole dell‘Olandese Volante subito dopo la fine della qualifica, riportate da OA sport:

“Sono state sessioni davvero difficili, nelle quali non era facile gestire la vettura ed estrarre il 100%. Ho avuto anche un po’ di sfortuna dato che nel mio ultimo tentativo ho incontrato una bandiera gialla che non mi ha dato la possibilità di migliorare. Sono fiducioso di avere una grande macchina per la gara e la strategia sarà fondamentale”.