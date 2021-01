F1: Verstappen beffa Kvyat anche in amore, sta con Kelly Piquet

Prima gli ha tolto il sedile della Red Bull ora anche il cuore della sua ex compagna. Implacabile, in pista e non solo, Max Verstappen che proprio in queste prime ore di nuovo anno ha ufficializzato la sua relazione con Kelly Piquet, nipote del grande pilota brasiliano tre volte campione del Mondo di F1, Nelson Piquet. Ma anche, nel recentissimo passato, fidanzata di Daniil Kvyat da cui ha avuto anche un figlio.

Max esce allo scoperto con la bella Kelly Piquet

Con una foto postata su Instagram, il pilota della Red Bull Max Verstappen ha reso pubblica la relazione con la figlia di Nelson Piquet, Kelly Piquet, tedesca di origini brasiliane. Della loro love story si parlava da tempo nel gossip del circus. Nella foto pubblicata suo social del pilota olandese i due sono abbracciati e il messaggio di Max è emblematico: “Felice anno nuovo a tutti! Rendiamo il 2021 un anno da ricordare in molti modi. Auguro a tutti voi successo, amore e felicità, così come io ho trovato la mia”. Stessa cosa ha fatto la ragazza postando tra le foto del capodanno anche quella insieme a Max: “L’amore è ciò che fa girare il mondo. Felice anno nuovo e tanto amore”.

Gli amori passati di Max Verstappen

Per Verstappen quindi una nuova fiamma. L’ultima relazione, prima di Kelly Piquet, è stata Dilara Sanlik, in precedenza altre relazioni amorose erano state a breve termine, comprese le modelle Instagram Joyce Godefridi e Roos Van Der Aa, e ancora negli anni della gioventù nelle serie minori con i piloti donna Saber Cook e Mikaela Ahlin-Kottulinsky.

Kvyat “cornuto” e mazziato

Per il pilota russo oramai Verstappen è una sorta di maledizione. Nel 2015 Kvyat, pilota nato e cresciuto nel programma giovani piloti Red Bull, dopo buone prestazioni nel team satellite, l’allora Toro Rosso, era stato promosso in prima squadra, al fianco di Ricciardo. Ma già dopo le prime gare del Mondiale 2016, Daniil era stato retrocesso nuovamente in Toro Rosso per far posto al talentuoso Verstappen messosi subito in evidenza. Una parabola discendente che si è conclusa quest’anno in cui Kvyat è stato appiedato dall’Alpha Tauri dopo la conferma di Gasly e la promozione di Tsunonda per il 2021. Kvyat è stato a lungo fidanzato con Kelly Piquet da cui nel 2019 ha avuto anche un figlio.

SPORTEVAI | 03-01-2021 11:02