F1, Verstappen: "È stata un'ottima gara"

11-09-2022 17:21

Non c’è storia quest’anno: Max Verstappen e la Red Bull sono infinitamente superiori a tutti gli altri. Nonostante il finale non perfetto della Federazione, l’Olandese Volante ha vinto con merito, e avrebbe vinto comunque anche se la safety car non fosse entrata, o fossero state rispettate le procedure standard.

Queste le parole di Verstappen al termine della gara:

“È stata un’ottima corsa per noi. Eravamo più veloci con tutte le gomme, il degrado erano veramente buono e guidavo una grande macchina da gara e abbiamo controllato il vantaggio fino alla bandiera a scacchi. Poi è venuta in pista la Safety Car e sfortunatamente non abbiamo avuto la possibilità di ripartire, però in generale è stata una gran bella giornata per noi. Lo start è stato davvero buono, sono arrivato alla prima chicane in modo pulito. Dopo di che, velocemente sono stato capace di trovare il ritmo e portarmi fino alla seconda posizione. È stata un’ottima gara per noi perché la macchina era molto buona nella gestione gomme. Prima volta sul podio di Monza? Finalmente ce l’abbiamo fatta”.