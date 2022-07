22-07-2022 19:55

Max Verstappen, piazzatosi terzo in FP2 dietro le Ferrari, non è soddisfatto: “È stato un po’ più complicato nelle FP2 per noi, abbiamo avuto problemi di bilanciamento alla macchina. Esamineremo tutto per domani per cercare di essere più vicini”.

“Nel long run è andata meglio, ma con questo caldo è difficile valutare le gomme. C’è tanto lavoro da fare, la pista è dura sulle gomme e in generale c’è bisogno ancora di qualche giro per capire la situazione”, ha concluso Verstappen.