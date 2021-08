F1, Verstappen: "Hamilton ha sbagliato, impari"

Max Verstappen torna ad attaccare Lewis Hamilton in un’intervista a The Race: “Continuerò a correre come ho fatto. Penso di non aver fatto nulla di sbagliato in quella lotta. Gli ho dato spazio più che sufficiente, ma ha completamente sbagliato la velocità in curva: con il suo angolo di ingresso a quella velocità non aveva modo di fare la Copse”, ha detto riferendosi all’incidente di Silverstone.

Il pilota della Mercedes si è già discolpato per l’accaduato, ma il driver della Red Bull non ha dubbi: “Se sei vicino al muro interno e provi a fare la curva alla stessa velocità di chi è all’esterno, non fai la curva e vai addosso a chi sta cercando di darti spazio. Solo che questa volta ha toccato la mia posteriore destra e mi ha mandato contro il muro”.

“Da parte mia continuo a correre come ho fatto. E penso che anche lui imparerà da quello che è successo lì“, ha concluso Verstappen.

OMNISPORT | 12-08-2021 14:19