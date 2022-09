F1, Verstappen: "Ho dovuto spingere tanto. Sempre speciale vincere in casa"

04-09-2022 17:29

Altra monumentale prova per l’Olandese Volante Max Verstappen, vincitore per la seconda volta consecutiva del suo Gran Premio di casa. Verstappen, su una Red Bull che oggi letteralmente volava ogni volta che apriva il DRS, arriva davanti a un gagliardo Russell e a un Leclerc che non ne aveva più di così. Sono ora 109 i punti di vantaggio di Max sul secondo in classifica.

Queste le sue parole al termine della gara:

“Non è stata una corsa normale, sono stato costretto spingere per tutta la gara. Sono entrate le Safety Car, abbiamo preso le decisioni corrette ed è ogni volta un po’ un punto di domanda. Alla fine è andata davvero bene, abbiamo messo le gomme soft tornando ad un ottimo passo. Prima della Safety Car la situazione era piuttosto buona, ma dopo quando è uscita la Safety non credevo potessimo prendere la posizione se non fossimo rientrati. Abbiamo parecchia velocità di punta che ci ha dato una mano ad attaccare nella prima curva e abbiamo ritrovato un gran bilanciamento con la monoposto. È ogni volta speciale conquistare il GP di casa, così come lo scorso anno. Quest’anno è servito faticare ancora di più. Sono veramente felice di aver vinto la gara”.