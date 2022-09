F1, Verstappen: "Il distacco non mi sorprende"

02-09-2022 21:33

È l’idolo di casa, ma il venerdì non è stata una giornata molto positiva per Max Verstappen. Il campione del mondo ha avuto problemi al cambio della sua Red Bull nella prima sessione, mentre ha chiuso con l’ottavo tempo la seconda ora di prove libere. Sette decimi di ritardo dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Questo il suo commento: “Ci manca una sessione. Con le gomme dure il grip era minimo e non avendo a disposizione un run con gomme soft nelle prime libere non abbiamo sistemato il bilanciamento“.

“A guardare il divario per il tempo sul giro non sono sorpreso – ha aggiunto lo stesso Verstappen – perché so in cosa possiamo migliorare. E lo faremo in vista della terza sessione di libere dove speriamo di essere più competitivi”.