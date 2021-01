F1, Verstappen: “La tattica di Gasly alla Red Bull non ha funzionato"

Se Jos Verstappen abbia ragione oppure no, non si può dire. Sicuramente la sua visione della situazione di Pierre Gasly è condivisibile. Il pilota della Red Bull infatti sostiene che Pierre Gasly avrebbe commesso un errore fondamentale nel suo approccio al volante della Red Bull che è stata la conseguenza della sua retrocessione in Toro Rosso, ora AlphaTauri.

“Quando Pierre si è unito a noi, ha voluto adattarsi immediatamente invece di prendersi il tempo per studiare tutto”, ha commentato a Ziggo Sport. “La tattica non ha funzionato. Di conseguenza, molte cose sono andate storte ed era molto sotto pressione. Anche il fatto che abbia avuto un incidente nei test invernali non ha facilitato le cose”.

Nonostante questo, Verstappen riconosce i grandi meriti del pilota francese in AlphaTauri perchè dopo la vittoria di Monza dello scorso anno, è riuscito a risollevarsi dimostrando di poter avere un sedile in F1 anche quest’anno. “È stato fantastico. Altri possono imparare da lui su come è riuscito a riprendersi”.

