F1, Verstappen: "Masi è stato lasciato solo"

08-03-2022 17:53

Il campione del mondo 2021 Max Verstappen ha rilasciato un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, riportata dal sito di Eurosport, nella quale è tornato sulla conclusione del campionato dell’anno scorso e sulle polemiche sollevate dalla Mercedes per quanto riguarda lo svolgimento del Gran Premio di Abu Dhabi, l’ultima gara stagionale svoltasi lo scorso 12 dicembre.

“Un campionato si vince in un’intera stagione, non per una decisione nell’ultima gara. Penso anche di aver meritato il titolo – ha detto il pilota della Red Bull -. Chi ha visto solo l’ultimo GP potrebbe pensare che sono stato fortunato. Ma normalmente il Mondiale sarebbe stato deciso a mio favore molto tempo fa. Ho perso molti punti in due circostanze ed è anche per quello che siamo arrivati all’ultima gara”.

La conseguenza dell’esito della gara sul circuito di Yas Marina è stata il licenziamento del direttore di corsa Michael Masi, per le decisioni prese negli ultimi giri. Più o meno la stessa cosa l’aveva detta il suo team principal Chris Horner.

“Lo hanno lasciato solo – dice Verstappen -. Non ho nulla contro i nuovi direttori di gara, ma temo che con la loro alternanza ci saranno ancora più differenze nella valutazione. Penso che sia meglio avere una sola persona con più aiuti”.

OMNISPORT