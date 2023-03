F1, Verstappen: "Non potevo raggiungere Perez"

Il pilota olandese si accontenta del suo secondo posto

19-03-2023 19:51

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato il suo secondo posto in Arabia Saudita: “Non è stato così facile rimontare. Nel primo settore si scivolava parecchio. Ma quando ho superato tutti abbiamo preso il nostro ritmo e sono molto contento di essere sul podio”.

L’olandese non è riuscito a superare Perez, ma resta in ogni caso leader del Mondiale di Formula 1: “Non avevamo modo di riprendere Checo, quindi ho deciso di mollare e accontentarci del secondo posto. Comunque è stata una buona rimonta. Ho dato tutto alla fine per firmare il giro veloce”.