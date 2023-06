F1, Verstappen: "Non so se saremo più dominanti"

Il pilota olandese: "I tifosi olandesi? Saranno tanti qui in Austria e a loro dico di non bere troppo".

29-06-2023 16:49

Verstappen ha esordito in conferenza stampa parlando dell’esibizione guidata dal Drink Team: “Guidare i Mega Trucks è stato doloroso… non è stato facile. Ho battuto Tsunoda in qualifica, poi ho perso in gara, abbiamo riso tanto ed è stata una bella giornata”.

Successivamente Verstappen si è concentrato sul prossimo GP: “Non so se saremo più dominanti qui rispetto al Canada, lo scopriremo solo in pista. Sarà un weekend frenetico per la Sprint. Anche il meteo sembra un po’ imprevedibile quindi sicuramente ci sarà un po’ di confusione. I tifosi olandesi? Saranno tanti qui in Austria e a loro dico di non bere troppo (ride, ndr). Ci piace sempre tornare qui e sono entusiasta di provare ad aggiungere un altro trofeo alla collezione del team”.