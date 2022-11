F1, Verstappen omaggia Gasly: "Sono entusiasta per la tua nuova sfida"

29-11-2022 17:02

Il campione del mondo Max Verstappen ha salutato con affetto Pierre Gasly, che, dopo le esperienze con Red Bull prima e Alpha Tauri dopo, è pronto a correre con la Scuderia di casa sua, l’Alpine: “Con Pierre abbiamo iniziato anni fa, gareggiando l’uno contro l’altro nei kart: poi siamo entrati a fare parte entrambi della famiglia Red Bull e siamo stati anche compagni di squadra. Ha un incredibile talento e ha lavorato sodo per raggiungere i traguardi che ha raggiunto: è stato un grande leader in AlphaTauri e capisco la sfida predisposta con la Alpine. Averti come parte della famiglia è stato splendido. Sono entusiasta per quello che ti aspetta nel futuro: magari le nostre strade si incroceranno di nuovo, perché siamo piloti giovani. Spero che il prossimo anno possa essere l’inizio per te di un nuovo capitolo“.