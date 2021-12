F1, Verstappen: “Un privilegio portare la lotta mondiale ad Abu Dhabi”

01-12-2021 13:08

Si avvicina il momento del responso: chi sarà il campione del mondo di Formula Uno per il 2021? Sicuramente quello di questa stagione è stato un campionato atipico se paragonato agli ultimi, dove la Mercedes e Lewis Hamilton hanno stravinto senza particolari problemi.

Max Verstappen sin dal primo Gp ha invece impegnato duramente il pilota britannico della scuderia della Stella, tanto che al momento è proprio l’olandese della Red Bull ad essere primo nella classifica piloti con 8 punti di vantaggio sul rivale.

In attesa di vederli battagliare a Jeddah per il penultimo appuntamento di questo mondiale 2021 di Formula 1, Max Verstappen è tornato a parlare proprio della lotta mondiale con Lewis Hamilton e la Mercedes, rimarcando il gran lavoro svolto dalla Red Bull negli ultimi sette mesi.

Ovviamente ci sono stati alti e bassi, momenti più positivi ed altri più negativi, ma la sensazione generale è che il team anglo-austriaco abbia lavorato sodo (specialmente lo scorso inverno) per colmare il grande cap che c’era con la scuderia tedesca. Nonostante qualche incidente, leggasi Silverstone e Budapest, la RedBull sta riuscendo a tenere aperto il campionato fino alla fine, dando del filo a torcere ad una squadra capace di dominare in lungo in largo in questa era turbo-ibrida.

“Per noi è già un grande privilegio aver portato la Mercedes a giocarsi i titoli fino ad Abu Dhabi”, ha affermato l’olandese della Red Bull. “Onestamente ci sono riusciti in pochi durante questo ciclo regolamentare. Conquistare anche solo uno dei due titoli in palio per noi sarebbe un risultato straordinario”.

OMNISPORT