F1, Verstappen si gode il successo a Melbourne: "Finalmente ho vinto qui"

Prima vittoria del due volte Campione del Mondo al GP dell'Argentina.

02-04-2023 09:52

Prima vittoria, in assoluto, a Melbourne per Verstappen che, in una gara pazza, si porta a casa un successo che vale moltissimo: “Va bene così, l’importante era vincere. Finalmente ho vinto qui, sono molto contento. Hanno dovuto attendere tanto ma i fan si sono goduti la gara”.

Il due volte Campione del Mondo è lucido nell’analisi della gara in cui è accaduto, letteralmente, di tutto: “Abbiamo avuto una partenza pessima, sono stato cauto all’inizio. Poi si è visto il nostro passo gara. Bandiere rosse? La prima ci poteva stare, la seconda non l’ho capita. C’è stato un po’ di caos”. Verstappen se ne va dall’Australia con l’ennesima conferma di essere l’uomo da battere in questo Mondiale.