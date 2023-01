F1, Verstappen si immagina una lotta più serrata

11-01-2023 16:16

Si scaldano i motori in vista delle presentazioni ufficiali delle monoposto che daranno poi il via il 5 marzo al GP del Bahrain, dove si terrà l’ultima sessione di test, e i fari degli appassionati non possono che essere puntati su Max Verstappen, vittorioso nelle ultime due annate; il pilota Red Bull si dice pronto a dare battaglia in un’intervista alla stampa olandese: “Ero convinto che nel 2022 la Ferrari avrebbe combattuto per il Mondiale e a mio parere sono stati pochi i week-end in cui siamo stati davvero dominanti; il divario non era così grande, di solito abbiamo conseguito vittorie senza dominare gli avversari. E’ stata una stagione divertente sul piano della competizione in pista, perché nel 2021 l’atmosfera non mi era piaciuta. Se devo immaginare il campionato del 2023, penso ci sarà maggiore equilibrio: le avversarie saranno ancora Ferrari e Mercedes, ma saranno più vicine a noi”.