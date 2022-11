F1, Verstappen: "Voglio vincere anche in Brasile"

10-11-2022 21:58

Nell’ultima gara fatta in Messico, Max Verstappen ha conquistato la vittoria numero 14 del 2022 diventando il primatista assoluto per quanto riguarda i successi in una singola stagione. Ma nel penultimo appuntamento di Interlagos, il due volte campione del mondo vuole migliorare ancora il suo record: “Perché no, ci proverò e la macchina è forte per poterlo fare”, ha detto in conferenza stampa.

Il pilota olandese della Red Bull non vede l’ora di correre: “Il Brasile è fantastico, come le curve di Interlagos e l’atmosfera che si respira. Andare sul podio qui è molto bello”. Ha poi espresso ancora una volta le sue perplessità sulla Sprint Race: “Non sono un grande fan, non sembra che si corra davvero. Non si può rischiare, non si vedono tanti sorpassi e per me non è tanto divertente”.