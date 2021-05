F1, Vettel: "A Monaco voglio disputare una bella gara”

Parola d’ordine: riscatto. Dopo un inizio di stagione non esaltante e condito più da ombre e difficoltà che da luci, Sebastian Vettel si è detto pronto e carico per il prossimo Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

A Barcellona sono arrivati i primi punti del campionato e oggettivamente sembra esserci stata una crescita geberale mostrata al volante della AMR21. Per questo motivo il tedesco dell’Aston Martin intende confermare i passi in avanti in termini di feeling sulle stradine del Principato, tracciato che sulla carta potrebbe riservare più di qualche opportunità per le squadre in cerca di riscatto.

“Più passa il tempo e più mi sento a mio agio con la monoposto”, ha affermato il quattro volte Campione del Mondo. “Nel complesso tutta la squadra sta cercando di migliorare. Ora andiamo a Monaco, tracciato complesso dove tutto può succedere. Ovviamente non punto alle posizioni di vertice della classifica, non abbiamo il passo per farlo, ma spero di trovare quei decimi che possano fare la differenza. Voglio disputare una bella gara”.

OMNISPORT | 14-05-2021 12:33