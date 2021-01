F1, Vettel: Quel grande dubbio dopo l'addio in Ferrari

In una intervista rilasciata a Racer.com, Sebastian vettel è tornato a parlare del suo addio in Ferrari. E lo ha fatto con un pizzico di amarezza, quella sensazione di non essere riuscito a portare a termine un lavoro importante, di non essere stato in grado di centrare l’obiettivo.

Nonostante ciò, il pilota tedesco ha abbracciato con rinnovato entusiasmo l’interessante progetto Aston Martin che potrebbe essere l’ultimo team di Vettel, che non si vede pilota di F1 a quarant’anni.

“Se devo essere onesto non sento il bisogno di capire la decisione della Ferrari perché non cambierebbe davvero nulla. Va bene, adesso la accetto completamente. Quando Binotto mi ha comunicato la loro scelta al telefono fu abbastanza chiaro. Per questo non riposi né cercai di fargli cambiare idea.

Penso sempre che quando si chiude una porta se ne apre un’altra. All’epoca i miei dubbi erano più che altro sulla volontà di restare in F1, ma alla fine ho deciso di abbracciare il progetto Aston Martin. Devo anche tenere conto del fatto che non mi vedo in Formula 1 a quarant’anni. Ho ancora qualche anno davanti, ma non altri dieci. Ad un certo punto inizi a pensare a cosa farai dopo, ma non è ancora il momento di pensare a questo”.

