F1, Vettel: “Sono pronto a scrivere un capitolo inedito della mia storia”

Iniziano a scaldarsi i motori in vista dei test ufficiali che prenderanno il via tra due settimane in Bahrain.

Tra poco meno di 24 ore si alzeranno anche i veli sulla nuova AMR21. Dopo gli anni trascorsi in Ferrari, nella giornata di domani il quattro volte campione del mondo sarà accanto al canadese Lance Stroll per la presentazione ufficiale della nuova monoposto.

Dopo l’ultimo anno non certo esaltante, Aston Martin regala a Vettel la possibilità di ripartire per tornare ad essere protagonista in pista. Lo storico marchio britannico, squadra che subentra al posto della Racing Point, ha tutte le carte in regola per contendersi le prime posizioni dello schieramento della massima formula: queste le parole del pilota tedesco alla vigilia della presentazione: “È un nuovo inizio. Sono pronto a scrivere un capitolo inedito della mia storia e di questa prestigiosa realtà. Per questo motivo ritengo che abbiamo molte cose in comune alla vigilia di questa nuova avventura”.

OMNISPORT | 01-03-2021 12:31