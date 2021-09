F1, Vettel: “Spero che Schumacher possa guidare una vettura più competitiva nel 2022”

Sebastian Vettel, Intervistato da Sky De durante l’ultimo Gran Premio di Russia, 15° round del mondiale 2021 di Formula 1, ha parlato della carriera di Mick Schumacher in Haas, precisando come il tedesco stia offrendo un valido contributo allo sviluppo della squadra in vista della stagione 2022.

Secondo il quattro volte Campione del Mondo, Schumacher sta cercando di svolgere il miglior lavoro possibile all’interno della piccola scuderia statunitense, collaborando a stretto contatto non solo il management, ma anche con gli ingegneri. Un impegno a 360° che, si spera, possa regalargli ben presto una vettura competitiva

“Tutti sanno che la Haas è la vettura più debole in griglia”, ha affermato il tedesco dell’Aston Martin. “Nonostante questo, però, Mick ha sempre mostrato lucidità e calma, rimanendo costante nelle proprie prestazioni. Parliamo molto e credo con la sua motivazione abbia spinto l’intero team a migliorare. Onestamente spero davvero che la Haas possa dargli una vettura competitiva per la prossima stagione”.

