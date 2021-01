F1, Vettel: “Vogliamo scrivere un altro capitolo della storia Aston Martin”

Durante unìintervista rilasciata ai microfoni del sito gpblog.com, Sebastian Vettel è tornato a parlare dell’approdo in Aston Martin e dei suoi obiettivi personali e di squadra per la stagione 2021, evidenziando come l’intera squadra stia lavorando per scrivere un altro importante capitolo della storia del famoso marchio britannico.

Mercedes resterà chiaramente la favorita numero 1 per la conquista del titolo 2021 e questo porterà l’ex team Racing Point a focalizzarsi principalmente sulla vettura che affronterà la rivoluzione aerodinamica prevista per il mondiale 2022, ma la parola chiave per questo inizio di stagione deve essere “entusiasmo”, ingrediente fondamentale per migliorare giorno dopo giorno.

“Ho più esperienza rispetto al passato e credo di essere migliore rispetto ai miei anni in Red Bull“, ha dichiarato il tedesco. “Ora abbiamo l’opportunità di scrivere un altro importante capitolo della storia Aston Martin. Non mi aspetto alcuna garanzia di successo in futuro, però credo che tutti quanti porteremo avanti un duro lavoro”.

“Dobbiamo sfruttare l’atmosfera di ottimismo della squadra mentre cerchiamo, passo dopo passo, di avvicinarci al successo. Mercedes rimarrà la grande favorita nel 2021, ma vedere la vettura in pista sarà emozionante per tutti i fan dell’Aston Martin, così come lo sarà per il Circus stesso”, ha concluso.

OMNISPORT | 11-01-2021 10:54