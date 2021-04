F1, vicino l'accordo per un GP a Miami

Potrebbero arrivare grosse novità in Formula uno in settimana. E’ infatti un’ipotesi sempre più concreta un nuovo GP a Miami, dopo l’apertura di Stefano Domenicali a più di una gara negli Usa. Prima di chiudere l’accordo con Liberty Media, però, serve il “sì” mercoledì in consiglio comunale, ma le ultime indiscrezioni parlano di una trattativa in dirittura d’arrivo.

Ross Brawn ha rivelato alcuni dettagli: “Abbiamo progettato una pista di 5,6 km con una velocità media di circa 230 Km/h e un buon insieme di curve – commenta l’ex direttore tecnico Ferrari, ora nel management di Liberty Media -. Speriamo che i tifosi e la gente di Miami sostengano il progetto perché sarebbe un GP spettacolare e un evento fantastico per la zona”.

OMNISPORT | 10-04-2021 14:40