F1, Villeneuve attacca Hamilton e si schiera con Verstappen

In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex campione del mondo della F1 Jacques Villeneuve si è sbilanciato sul duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il pilota canadese si è schierato, preferendo nettamente l’olandese: “Verstappen è superiore, non ha commesso molti errori ed è sempre andato all’attacco. Al contrario, Hamilton ha mostrato debolezze così come la Mercedes, molto più della Red Bull”.

Villeneuve ha lanciato una frecciata al 7 volte campione del mondo, sminuendo le vittorie e i titoli conquistati negli anni dal pilota della Mercedes: “Dopo Rosberg Hamilton ha avuto la vita facile, forse si è un po’ ‘addormentato’, e quest’anno si è dovuto svegliare. In ogni caso, resta comunque un fenomeno”, ha però ammesso il canadese.

Sul contatto di Silverstone che ha acceso la sfida per il titolo Villeneuve non ha dubbi: “E’ stato un errore di Hamilton, ma non mi piace che questi sbagli vengano puniti. Questi due non riescono a restare dentro i limiti. Lewis, di solito, non commette questo tipo di errori. Li fa solo con Max“.

OMNISPORT | 03-10-2021 15:25