F1, Williams: Russell e Latifi carichi per il GP del Messico

02-11-2021 10:34

Obiettivo riscatto per il team Williams che si appresta a scendere inpista in Messico nel 18° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

Entrambi i piloti della scuderia inglese vogliono riscattare le ultime prove non esaltanti e puntano ad entrare nella zona punti. George Russell, protagonista fin qui di una stagione estremamente positiva, vuole tornare a occupare i piazzamenti all’interno dei primi dieci, aspetto che gli permetterebbe di incrementare un bottino punti assolutamente soddisfacente. Stesso discorso per Nicholas Latifi che invece non entra in top ten da un pò.

“Sono davvero impaziente di andare in Messico”, ha affermato l’inglese della Williams. “La gara presenta un sacco di sfide interessanti come l’alta quota, che influisce su di noi come piloti ma anche sulle prestazioni. Dobbiamo prendere in considerazione queste cose quando ci prepariamo per il fine settimana. Allo stesso modo, queste sfide ci offrono un’opportunità e non vedo l’ora di vedere il calore, il tifo e il supporto che abbiniamo al Messico”.

Qui le valutazioni di Nicholas Latifi: “L’Autódromo Hermanos Rodríguez è un’altra pista del calendario su cui non ho ancora corso da pilota di Formula 1, anche se ho un po’ di esperienza su questo tracciato, viste le prove libere del 2018 e 2019, cosa che è sempre utile. È un circuito unico perché avremo l’altitudine maggiore del calendario, il che rende sempre le cose molto interessanti per i piloti. Questo fa sì che trovare il bilanciamento giusto della vettura sia una sfida probante. L’atmosfera in Messico è sempre fantastica e sono impaziente di vedere come sarà l’evento con tutti i fan”.

OMNISPORT